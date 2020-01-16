Путин пообещал не менять две самые важные главы Конституции

Две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс» в четверг, 16 января.

«Ни первая, ни вторая глава Конституции не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Я, например, сказал об индексации пенсий, которой сейчас нет в Конституции», — отметил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

В то же время именно в Первой главе говорится о приоритете международного законодательства над национальным. Сейчас эта часть звучит так: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, Путин предложил внести в Конституцию изменения, которые гарантируют ее приоритет над международным законодательством. Президент пояснил, что требования международного законодательства и договоров будут действовать в России лишь в той части, которая не противоречит Конституции.

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