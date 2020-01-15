Путин предложил дать Конституции приоритет над международным законодательством

Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию страны ряд поправок. В частности, глава государства считает, что пришло время внести в основной закон государства изменения, которые гарантируют его приоритет над международным законодательством. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

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Как пояснил Путин, «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер ранее заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет, поскольку потенциал основного закона 1993 года не исчерпан. В то же время глава государства заявил о целесообразности внесения ряда изменений. Например, нужно на конституционном уровне запретить занимать «критически важные должности» людям, которые имеют иностранное гражданство или ВНЖ. Речь идет о министрах, глав субъектов, судьях, председателе правительства.

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