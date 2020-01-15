Путин отказался менять Конституцию

Необходимости в принятии новой конституции нет, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в YouTube телеканал «Россия 24».

«Потенциал конституции 1993 года не исчерпан», — подчеркнул он.

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При этом президент заявил о целесообразности внесения ряда изменений. Так, по его словам, нужно на конституционном уровне запретить занимать «критически важные должности» людям, которые имеют иностранное гражданство или ВНЖ. Речь идет о министрах, глав субъектов, судьях, председателе правительства, уточнил он.

«Считаю необходимым прямо закрепить в конституции, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума», — продолжил президент.

В декабре 2019-го президент заявил, что основополагающие элементы основного закона России менять не нужно, но «можно подумать» над изменениями, совершенствующими системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти.

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