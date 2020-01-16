Путин прокомментировал поправки в Конституцию о суверенитете России

Президент России Владимир Путин прокомментировал поправки в Конституцию, которые касаются суверенитета страны. Об этом глава государства рассказал на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон государства, сообщает «Интерфакс».

«Это не значит, что мы уклоняемся от приоритета международного права, главное, чтобы оно не противоречило конституции», — сказал глава государства.

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Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января российский лидер предложил внести в Конституцию изменения, которые гарантируют его приоритет над международным законодательством. Как пояснил Путин, «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

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