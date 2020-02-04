Названы возможные изменения в Конституции в области местного самоуправления

Рабочая группа по изменениям в Конституции завершит обсуждение поправок, касающихся организации местного самоуправления, через неделю, сообщил сенатор Андрей Клишас. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 февраля.

Среди возможных изменений — право органов государственной власти назначать должностных лиц в структуры местного самоуправления

Кроме того, в Основном законе предлагается установить, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которого устанавливаются федеральным законом. В настоящий момент местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях с учетом исторических и иных местных традиций.

Президент России Владимир Путин анонсировал конституционные изменения 15 января в ходе послания Федеральному собранию. После этого была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив главы государства. В настоящий момент президентский законопроект о поправках в основной закон прошел первое чтение. Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!