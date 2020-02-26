Президент России Владимир Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников по итогам встречи с главой государства, передает РИА Новости.

Общероссийское голосование пройдет в среду, 22 апреля. Этот день будет объявлен оплачиваемым выходным. По данным агентства, соответствующая дата выбрана как оптимальная для россиян. Так, россияне проголосуют между православной Пасхой (19 апреля) и началом священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля).

Парламентарий добавил, что 10 марта Госдума рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении, на следующий день, вероятнее всего, состоится третье чтение. Затем он будет передан на рассмотрение Совету Федерации, после чего будет организован «информационный период», который позволит гражданам ознакомится с предлагаемыми поправками, а Центральной избирательной комиссии — организовать голосование.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу.

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Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по изменениям в основной закон 22 апреля. Отмечалось, что присутствовавший на заседании группы российский лидер не ответил на эти слова, но что-то записал в блокнот и дважды подчеркнул.

Российский лидер анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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