Путин поддержал идею обозначить в Конституции норму по кибербезопасности

Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы Конституция предусматривала защиту персональных данных в киберпространстве. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер выступил с поддержкой предложения закрепить в Конституции норму, которая будет регулировать обеспечение безопасности личности и государства во время взаимодействия с информационными технологиями.

Инициативу разработать изменения в закон о кибербезопасности личности озвучил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время заседания рабочей группы по разработке поправок в Конституцию.

Путин подчеркнул, что предложение «востребовано» и, «безусловно, все это будет поддержано».

18 февраля сообщалось, что Россию признали одним из мировых лидеров в области кибербезопасности, а также по уровню развития передовых технологий в данной отрасли и общественной осведомленности.

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