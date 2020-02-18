Назван популярный способ кражи денег со счетов россиян

В 2019 году одним из наиболее популярных у мошенников способов кражи денег с банковских счетов россиян стал метод применения социальной инженерии. Об этом на Уральском форуме рассказал зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин, передает РИА Новости.

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По словам Скобелкина, мошенники втирались к жертвам в доверие, с помощью обмана получали данные счетов и проводили банковские операции без их согласия. В 2019 году Банк России зафиксировал рост числа таких операций по сравнению с 2018 годом — их доля составила 2,3 копейки на тысячу рублей против 1,8 копейки на тысячу в 2018-м. Всего регулятор за прошлый год провел около 170 проверок на соответствие защитных систем кредитных организаций требованиям кибербезопасности.

Ранее стало известно, что в последние несколько лет мошенники в основном крадут деньги со счетов россиян, называясь по телефону сотрудниками банка. Согласно данным Сбербанка, в 2019 году на такие звонки жаловались 2,5 миллиона клиентов, тогда как в 2017 году было зафиксировано только 160 тысяч таких жалоб.

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