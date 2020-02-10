Мошенники нашли новый способ похищать деньги россиян. Об этом сообщил «Известиям» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Как рассказал Солодков, раньше мошенники представлялись работниками службы безопасности банка и сообщали о подозрительных транзакциях. Однако теперь похитители спрашивают по телефону, в какое отделение клиент придет для закрытия счета. Владельцы сообщают, что не обращались с такой просьбой в банк, после чего им предлагают перевести все средства на безопасный счет. Также директор института добавил, что ему поступал такой звонок, который он прервал.

Замдиректор департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, что эта схема регулятору уже известна. Несмотря на то, что мошенники предлагают прийти лично в банк, их способ кражи не предусматривает физических контактов. По его словам, схема сводится к тому, чтобы перевести средства на счет преступников. Однако возможным это станет, только если клиент сообщит свои персональные данные для перевода денег на «безопасный счет».

Директор Центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов Промсвязбанка Екатерина Матвеева рассказала, как избежать хищений со счета или карты. По ее словам, никогда нельзя сообщать третьим лицам коды из SMS-сообщений или реквизиты карты. Например, ССV-код на обратной стороне карты и срок ее действия.

В декабре 2019 года сообщалось, что за последние несколько лет наиболее популярным способом кражи денег с банковских счетов россиян стали телефонные звонки. Так, в 2017 году об этой проблеме рассказали 160 тысяч раз, а в 2019-м количество жалоб возросло до почти 2,5 миллиона. По мнению экспертов, такой вид кражи связан с ликвидацией технических уязвимостей систем, а также дешевизной способа.

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