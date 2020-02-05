Найден способ борьбы с популярным видом мошенничества

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» в России нашли способ борьбы с популярным видом мошенничества — подменой номеров для звонков банковским клиентам под видом кредитных организаций. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК представители банков и сотовых операторов.

Крупные банки и операторы разработали антифрод-платформы, технологическое решение, позволяющее кредитным организациям в режиме реального времени получать информацию о подозрительных звонках их клиентам. Платформа в режиме реального времени будет направлять в банк запрос о подтверждении вызова клиентам.

Если система не подтверждает вызов, платформа отправляет соответствующее уведомление в банк. При этом решение о блокировке после звонка транзакций клиента будут принимать в этой финансовой организации.

Таким образом, банки смогут самостоятельно предпринимать дальнейшие действия. Например, если деньги списались с карты при покупки в магазине, блокировок может не произойти, а если кто-то начал снимать деньги со счета поговорившего с мошенниками клиента, движение средств будет заблокировано.

В декабре 2019 года сообщалось, что за последние несколько лет наиболее популярным способом кражи денег с банковских счетов россиян стали телефонные звонки. Так, в 2017 году об этой проблеме рассказали 160 тысяч раз, а в 2019-м количество жалоб возросло до почти 2,5 миллиона. По мнению экспертов, такой вид кражи связан с ликвидацией технических уязвимостей систем, а также дешевизной способа.

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