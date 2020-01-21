Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Популярный способ воровства денег со счетов россиян — использование фотографий банковских карт, которые их владельцы пересылают друг другу в мессенджерах. Информацию об этом раскрыл зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишет РИА Новости.
Он пояснил, что, хотя в теневом интернете сложно найти ПИН-коды и CVC-коды, номера пластиковых карт там можно обнаружить легко. «Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — сказал Кузнецов.
Представитель банка напомнил, что даже небольшого количества информации, которой располагают мошенники, может быть достаточно для того, чтобы разговорить потенциальную жертву с помощью методов социальной инженерии. Как правило, для этого нужны только фамилия, имя, отчество и номер телефона человека.
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка. По данным Сбербанка, в 2017 году на такие звонки жаловались 160 тысяч раз, в 2019-м число жалоб возросло до почти 2,5 миллиона.