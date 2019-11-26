Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян

Социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян. В 2019 году на ее долю пришлось 70 процентов всех карточных мошенничеств. Об этом говорится в анализе Райфайзенбанка и «Лаборатории Касперского», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Преступники используют звонки с подменных номеров, просят жертв установить «защитное» программное обеспечение, снять и положить средства на «безопасный счет» или же просто узнают данные учетной записи россиянина.

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По данным исследователей, в России менее 40 процентов пользователей не сталкивались или не слышали от близких о случаях похищения денег телефонными мошенниками.

Вторым главным трендом 2019 года стали несанкционированные операции в интернете или на мобильных устройствах (так называемые CNP-транзакции). При этом динамика таких мошеннических в 2019 году снизилась на 15 процентов.

Ранее Сбербанк раскрыл подробности нового способа кражи денег с кредитных карт россиян: мошенники с помощью социальной инженерии получают доступ к деньгам жертвы и переводят средства на виртуальные карты.

Социальная инженерия представляет собой метод, при котором мошенники с помощью психологических уловок вынуждают пользователей банков предоставить им конфиденциальную информацию, с помощью которой в дальнейшем происходит вывод средств с их счетов.

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