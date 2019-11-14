Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян

В Сбербанке раскрыли подробности нового способа кражи денег с кредитных карт россиян. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кредитной организации, злоумышленники, в частности, пользуются методами социальной инженерии и в большинстве случаев (80 процентов) переводят средства на виртуальные карты.

Собеседник агентства рассказал, что за последний год полиция пресекла деятельность 19 преступных групп, члены которой крали деньги со счетов клиентов Сбербанка, однако он не уточнил, каким образом происходили кражи.

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Чтобы не стать жертвами мошенников, клиентам банка рекомендовали соблюдать элементарные правила кибербазопасности. Представитель Сбербанка напомнил, что полные реквизиты карт, пароли и коды подтверждения операций нельзя называть никому, в том числе, сотрудникам кредитных организаций. Если у клиента просят озвучить такие данные, ему необходимо прекратить разговор, а затем перезвонить в банк по официальному номеру.

Ранее в четверг, 14 ноября, газета «Известия» сообщила, что мошенники, крадущие деньги с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Злоумышленники пользуются системой card2card. Схема работает так: для перевода человек вбивает данные своей карты, с которой хочет перевести деньги, и данные «виртуального пластика», куда собирается их перевести. Затем ему приходит сообщение с кодом подтверждения, а мошенники, представляясь сотрудниками банка, выманивают этот код и затем присваивают деньги.

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