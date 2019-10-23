Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.

Сачков пояснил, что злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.

По его словам, в течение полугода система Secure Bank (проактивное обнаружение банковского мошенничества на всех устройствах клиента в режиме реального времени — прим. Лента.ру) ежемесячно, в среднем, фиксирует более тысячи попыток вывода денежных средств со счетов физических лиц с использованием новой уловки. «Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от шести до десяти миллионов рублей», — добавил Сачков.

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Ранее стало известно, что телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег. Сообщалось, что злоумышленники представляются именами известных банковских аналитиков из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и других СМИ.

Эксперты рассказали, что мошенники действуют по двум схемам. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний, «известный аналитик» убеждает людей вложить деньги. Вторая схема рассчитана на тех, кто уже вложил деньги в псевдоинвестиционную платформу и хочет их вернуть.

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