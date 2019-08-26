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Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

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Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, мошенники выбирают имена финансовых аналитиков из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и других СМИ. Сами эксперты попросили газету не называть их фамилии, опасаясь усугубления репутационного ущерба.

Один из пострадавших экспертов рассказал «Ъ», что люди начинают доверять аферистам, услышав знакомое имя. Мошенники действуют по двум схемам. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний, «известный аналитик» убеждает людей вложить деньги.

Вторая схема рассчитана на тех, кто уже вложил деньги в псевдоинвестиционную платформу и хочет их вернуть. Помощь от имени банка опять же предлагает «известный аналитик». При этом вывод денег возможен лишь через «QIWI.Кошелек», для чего на него нужно перевести 50-100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота. В диалоге с «клиентом» мошенники таким образом пытаются выведать код подтверждения из СМС. В случае сомнений жертве предлагается продиктовать код «системе распознавания голоса».

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