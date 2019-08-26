Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, мошенники выбирают имена финансовых аналитиков из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и других СМИ. Сами эксперты попросили газету не называть их фамилии, опасаясь усугубления репутационного ущерба.

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Один из пострадавших экспертов рассказал «Ъ», что люди начинают доверять аферистам, услышав знакомое имя. Мошенники действуют по двум схемам. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний, «известный аналитик» убеждает людей вложить деньги.

Вторая схема рассчитана на тех, кто уже вложил деньги в псевдоинвестиционную платформу и хочет их вернуть. Помощь от имени банка опять же предлагает «известный аналитик». При этом вывод денег возможен лишь через «QIWI.Кошелек», для чего на него нужно перевести 50-100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота. В диалоге с «клиентом» мошенники таким образом пытаются выведать код подтверждения из СМС. В случае сомнений жертве предлагается продиктовать код «системе распознавания голоса».

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