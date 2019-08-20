Деньги россиян захотели блокировать

Ассоциация банков России (АБР) выдвинула новую инициативу, касающуюся борьбы с мошенниками. В частности, банки предлагают блокировать карту получателя при проведении подозрительных транзакций. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас перевод денег может быть остановлен только в момент списания средств со счета. Даже если клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств уже нет.

В связи с этим АРБ предлагает разрешить блокировать банковскую карту получателя до того момента, пока ее не подтвердит сам отправитель. Стандартный срок блокировки — два дня, в случае обращения отправителя в полицию — 30 рабочих дней.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что блокировка на 30 дней выглядит недостаточно обоснованной. Для банка-получателя это означает фактически удерживать деньги больше месяца.

Кроме того, нельзя исключать и риски злоупотребления правом. Банки могут начать задерживать средства без каких-либо оснований, а граждане отправлять средства и тут же обращаться в полицию.

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