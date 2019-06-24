Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Крупные банки вводят для сотрудников запреты на фотографирование экранов рабочих компьютеров, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей некоторых кредитных организаций.

Запрет на фотографирование мониторов с помощью персональных смартфонов все чаще прописывается во внутренних нормативных документах банка или в трудовых договорах. В руководстве кредитных организаций утверждают, что строго следят за выполнением этого требования, и сообщают о любых нарушениях в правоохранительные органы.

Запрет объясняют тем, что сотрудники нередко фотографируют личные данные клиентов, чтобы затем продать их на черном рынке, где на них есть спрос со стороны мошенников. По информации издания, цена на персональные данные может варьироваться от 800 до восьми тысяч рублей.

Такой способ мошенничества получил распространение из-за того, что банки модернизируют системы безопасности, и организовать утечку данных через базы становится все сложнее, отмечают опрошенные специалисты по безопасности. При этом доказать факт фотографирования монитора на деле бывает очень сложно.

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