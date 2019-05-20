Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

Клиенты Сбербанка начали массово сталкиваться с новым видом мошенничества, пишет «Коммерсантъ». Они лишаются денег при совершении операций с помощью терминалов в отделениях.

По данным издания, преступники пользуются уязвимостью терминалов Сбербанка. Они подходят к устройствам и выбирают какую-либо операцию, не вставляя при этом карту. Транзакция остается незавершенной, и следующий в очереди клиент получает предложение терминала ввести ПИН-код. После этого происходит автоматическое завершение предыдущей операции за счет денег пострадавшего, которые списываются с его карты.

При этом замысел мошенников срабатывает только в том случае, если жертва успевает ввести ПИН-код в течение полутора минут. Иначе операция прерывается самим терминалом, и добросовестный клиент может безопасно совершать платежи или переводы.

Такая схема начала применяться около полугода назад, но наибольшее распространение получила в последние дни, после чего ею заинтересовались правоохранительные органы. Вместе с руководством Сбербанка они пока не знают действенных методов борьбы с новым видом мошенничества. Клиентам рекомендуется быть внимательными при совершении операций через терминалы и отказываться от них при возникновении малейших подозрений.

Эксперты отмечают, что проблемы вызваны настройками терминалов Сбербанка. Устройства других кредитных организаций работают по другому принципу: они требуют сперва вставить карту и ввести ПИН-код и лишь затем разрешают клиенту выбрать операцию.

В середине мая стало известно о необычном случае мошенничества, имевшем место с банкоматом Московского кредитного банка в августе прошлого года. Тогда злоумышленник похитил 700 тысяч рублей, внеся в устройство «билеты банка приколов».

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