Московский банк обманули на полмиллиона рублей «билетами банка сувениров»

Злоумышленник похитил 565 тысяч рублей, сумев внести в банкомат одного из московских банков «билеты банка сувениров», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Это произошло летом прошлого года. Отмечается, что полицейские проверили заявление сотрудника банка, название которого не уточняется. В результате выяснилось, что неизвестный смог внести в банкомат 148 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей каждая. Всего злоумышленник пытался внести более 700 тысяч рублей.

Устройство отказалось принимать 35 банкнот, однако остальные зачислило на два карточных счета. Стал ли мужчина впоследствии обналичивать средства, не сообщается.

Офис банка, где произошел инцидент, находится по адресу: Луков переулок, дом 2, строение 1. Там расположено отделение Московского кредитного банка.

В 2016 году аналогичный случай мошенничества имел место с банкоматом Сбербанка. Двое мужчин пытались обналичить «билеты банка приколов» на сумму в три миллиона рублей. Зачислить на счет им удалось 325 тысяч, после чего они были задержаны на месте преступления.

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