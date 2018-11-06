Украинский депутат попытался купить подарок маме за фальшивые евро

Депутата Верховной рады Украины Андрея Лозового задержали в Чехии за попытку рассчитаться фальшивыми евро. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в аэропорту Праги. По словам Лозового, он хотел купить в Duty Free подарок для мамы, но на кассе обнаружилось, что деньги фальшивые. В чешском законодательстве попытка расплатиться поддельными деньгами приравнивается к их производству, поэтому депутата задержали. Его сняли с самолета и отвезли в ближайший участок, где продержали восемь часов.

Перед отъездом из Киева помощник Лозового поменял деньги в одном из обменных пунктов города. Узнав о случившемся, он вернулся туда, однако «обменник» исчез. Мошенников ищет украинская полиция, в Чехии Лозового признали потерпевшим и отпустили.

Андрей Лозовой — депутат Украины от Радикальной партии. Он входит в список из 322 физических и 68 юридических лиц Украины, против которых российское правительство ввело санкции 1 ноября 2018 года. Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

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