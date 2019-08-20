Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».

В диалоге с «клиентом» мошенники таким образом пытаются выведать код подтверждения из СМС. В случае сомнений жертве предлагается продиктовать код «системе распознавания голоса». Такая схема активно используется с весны 2019 года.

Опрошенные изданием эксперты также предупредили, что мошенники могут использовать и звуки автоответчика, и поддельный шум call-центра на заднем плане в качестве «психологических уловок».

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В начале августа сообщалось, что мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. По данным «Известий», кража средств произошла именно с помощью описанной схемы.

Злоумышленники позвонили мужчине с номера банка, представились его сотрудниками и сообщили о попытке несанкционированного списания средств со счета. Мошенники отправили мужчине четыре СМС с паролями, которые затем попросили произнести.

Когда клиент насторожился, представившийся сотрудником банка переключил разговор на робота. Тогда мужчина сообщил код после звукового сигнала, и деньги были переведены с карты в несколько траншей.

В 2018 году мошенники смогли похитить с карт россиян 1,4 миллиарда рублей — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. При этом большинство случаев хищений связано с применением методов социальной инженерии.

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