Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей

Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.

По словам мужчины, злоумышленники позвонили ему с номера банка и представились его сотрудниками. Они сообщили, что в Самаре с карты москвича неизвестными была списана сумма в размере 50 тысяч рублей. В связи с этим мошенники попросили перевести все деньги, которые остались на карте, на резервный счет.

Жена потерпевшего отметила, что у них не возникло подозрений, поскольку аферисты обратились к ее супругу по имени и отчеству и знали последние цифры номера карты. Кроме того, номер телефона, с которого звонили мошенники, был ранее записан москвичом.

Злоумышленники отправили мужчине четыре СМС-сообщения с паролями, которые затем попросили произнести. «Далее он сказал, что должен прийти еще один код. Для разблокировки суммы. Этот код мы ждали часа полтора. Как я понимаю, в это время у меня деньги списывались», — сказал москвич.

По факту происшествия проводится проверка.

В последнее время мошенники начали использовать технику подмены номера, и при звонке жертве у той высвечивается настоящий номер телефона службы поддержки банка. Обычно у преступника имеются некоторые сведения о человеке. В частности, он знает имя и отчество и может назвать последние цифры номера карты. Используя эти данные, мошенники пытаются войти в доверие к жертве и заставить ее предоставить недостающую для списания денег с карты информацию.

В 2018 году мошенники смогли похитить с карт россиян 1,4 миллиона рублей — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. До этого сумма ущерба от действий мошенников снижалась три года подряд. При этом большинство случаев хищений связано с применением методов социальной инженерии, следует из отчета структуры ЦБ Fincert за 2018 год.

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