Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег

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Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, рассказали, как защититься от нового способа телефонного мошенничества. Рекомендации приводятся в Telegram-канале компании.

«Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит суперреалистично — никогда не устанавливайте на смартфон "рекомендованные" приложения и программы, не сообщайте CVV, кодовое слово или код из СМС», — предостерегает руководитель направления по развитию продукта Secure Bank Павел Крылов.

Это не стоит делать ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. «Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник», — констатирует эксперт Group-IB. В этом случае можно смело прерывать разговор, а следом сообщить в банк, с какого номера поступил звонок.

Единственный вариант для банка обнаружить мошенническую схему — фиксировать установку программы для удаленного управления на смартфоне и осуществлять поведенческий анализ на протяжении всей пользовательской сессии, заключил Крылов. Это позволяет увидеть, совпадает ли поведение пользователя с обычным поведением профиля, и выявить подозрительную активность, после чего применить блокировку.

Новую схему кражи денег через телефон описал глава Group-IB Илья Сачков. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают пользователям о подозрительной активности или странной транзакции, связанной с их счетом. Затем они пытаются навязать клиентам банков установку программы удаленного доступа, после чего похищают средства.

Ранее специалисты Ads Inc. выяснили, как аферисты незаметно для пользователей соцсетей зарабатывали на них деньги.

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Предыстория: Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
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