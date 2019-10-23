Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, рассказали, как защититься от нового способа телефонного мошенничества. Рекомендации приводятся в Telegram-канале компании.

«Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит суперреалистично — никогда не устанавливайте на смартфон "рекомендованные" приложения и программы, не сообщайте CVV, кодовое слово или код из СМС», — предостерегает руководитель направления по развитию продукта Secure Bank Павел Крылов.

Это не стоит делать ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. «Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник», — констатирует эксперт Group-IB. В этом случае можно смело прерывать разговор, а следом сообщить в банк, с какого номера поступил звонок.

Материалы по теме Гони деньги и молчи Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир

Единственный вариант для банка обнаружить мошенническую схему — фиксировать установку программы для удаленного управления на смартфоне и осуществлять поведенческий анализ на протяжении всей пользовательской сессии, заключил Крылов. Это позволяет увидеть, совпадает ли поведение пользователя с обычным поведением профиля, и выявить подозрительную активность, после чего применить блокировку.

Новую схему кражи денег через телефон описал глава Group-IB Илья Сачков. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают пользователям о подозрительной активности или странной транзакции, связанной с их счетом. Затем они пытаются навязать клиентам банков установку программы удаленного доступа, после чего похищают средства.

Ранее специалисты Ads Inc. выяснили, как аферисты незаметно для пользователей соцсетей зарабатывали на них деньги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!