Мошенники под видом Илона Маска заработали десятки тысяч долларов за день

Хакеры взломали несколько популярных учетных записей в Twitter и запустили мошенническую рекламную кампанию от имени гендиректора Tesla Илона Маска. Об этом сообщает BBC News.

Взломщики получили доступ к странице британского ретейлера одежды Matalan, киностудии Pathe UK и американского издательства Pantheon Books. Все эти аккаунты имели верификацию и были отмечены синей галочкой. Хакеры сменили никнеймы и аватары компаний, заменив их на имя и фотографию Илона Маска.

Затем мошенники запустили несколько рекламных твитов от лица бизнесмена, причем они были написаны с орфографическими ошибками. В них говорилось, что Маск уходит с поста гендиректора Tesla и в честь этого события хочет раздать 10 тысяч биткоинов подписчикам. Для получения криптовалюты пользователям Twitter предлагали сначала перевести небольшую сумму на специальный счет, указанный по ссылке в посте.

Чтобы убедить людей в правдоподобности акции, хакеры взломали еще несколько верифицированных аккаунтов известных спортсменов и блогеров, а затем от их лица писали комментарии под постом фейкового Маска. Они уверяли, что уже получили свои биткоины.

По информации издания The Bleeping Computer, всего за один день мошенникам удалось заработать более 28 биткоинов — около 180 тысяч долларов (11,9 миллиона рублей).

Хакеры использовали подобную схему для обмана пользователей сети не первый раз. В феврале 2018 года мошенники также обманули юзеров, создав в Twitter поддельные страницы Маска и других знаменитостей.

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