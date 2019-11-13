В России выросло число случаев мошенничества с банковскими картами

В России увеличилось число преступлений с использованием платежных карт. Об этом сообщает RT, ознакомившийся с данными МВД России.

По подсчетам, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в четыре раза.

23 октября эксперты в области информационной безопасности посоветовали россиянам не подчиняться требованиям мошенников, никогда не устанавливать на смартфон «рекомендованные» приложения и программы, и не сообщать преступникам CVV, кодовое слово или код из СМС. «Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник», — пояснили безопасники.

Новую схему кражи денег через телефон описал глава Group-IB Илья Сачков. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают пользователям о подозрительной активности или странной транзакции, связанной с их счетом. Затем они пытаются навязать клиентам банков установку программы удаленного доступа, после чего похищают средства.

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