Банки стали источником новой угрозы для россиян

Банк России обнаружил компьютерные атаки мошенников на клиентов кредитных учреждений в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

По данным ЦБ, целью атак мошенников является сбор персональных данных россиян. С помощью номера телефона клиента банка в СБП преступники могут выяснить его имя, отчество и первую букву фамилии, названия кредитных учреждений, в которых у человека имеются счета.

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В дальнейшем мошенники используют полученные сведения для звонков держателям счетов, представляясь сотрудниками банка. Они пытаются уговорить собеседника назвать им код безопасности из СМС, необходимый для списания средств с карты.

Банк России уже начал борьбу с данным видом мошенничества. В частности, Национальная система платежных карт, являющаяся «дочкой» регулятора, отслеживает операции и блокирует в СБП номера телефонов, с которых происходит массовый перебор данных.

Система быстрых платежей заработала в феврале 2019 года. Она позволяет осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. По состоянию на 1 октября 2019 года к ней присоединились все российские банки с универсальной лицензией, кроме Сбербанка.

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