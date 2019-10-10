Банковские переводы захотели сделать доступнее для россиян

Комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости. Глава правительства назвал нынешнюю ситуацию недопустимой.

По мнению Медведева, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Премьер-министр указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки.

«Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга, — заключил он. — Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах».

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С начала текущего года в России заработала система быстрых платежей. В ее рамках физлица могут быстро совершать мгновенные платежи, например, по номеру телефона, между банками. Оператором системы выступает Центробанк. В начале апреля стало известно, что регулятор разрабатывает идею использовать систему для перевода зарплат.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что эта система может нарушать закон о банковской тайне и поставить россиян перед угрозой мошенничества. В частности, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт, отправитель может узнать, о каких именно кредитных учреждениях идет речь.

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