В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

Сбербанк намерен в скором времени отказаться от комиссии за внутренние переводы. Об этом сказал глава банка Герман Греф, его слова приводит РИА Новости. По утверждению Грефа, процесс планируется запустить в 2020 году.

Отдельно Греф подчеркнул, что с ним отмену банковского роуминга никто не обсуждал, но банк уже готовится к этому. По его словам, переговоры об отмене сборов ведутся Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а в самом банке «идут на эту тему эксперименты». О каких именно экспериментах речь, глава Сбербанка не уточнил. «Будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим анонсировать, которые уберут эту оплату», — пообещал он.

Ранее в четверг, 10 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что комиссии при банковских переводах между регионами нужно упразднить. По мнению Медведева, этот вопрос касается почти каждого человека в стране.

Премьер-министр указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — заключил он.

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