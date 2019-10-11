Банки решили наказать за навязывание страховок по кредитам

Российским банкам хотят запретить навязывание допуслуг при получении потребкредита или займа. Исключение будет делаться только в случае, когда требуется страховать предмет залога. С таким предложением выступили в Минфине, сообщает газета «Коммерсантъ». В министерстве считают, что такие меры способствуют добросовестной конкуренции и защитят права заемщиков.

В ведомстве подготовили пакет поправок в закон. В частности, один из пунктов гласит о возмещении заемщику убытков, которые он понес вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг. Сумму предлагается возмещать в двукратном размере. Что касается займов на срок более года, то предлагает запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования, если страховые платежи будут внесены единовременно.

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Центробанк эту инициативу поддержал: регулятор полагает, что таким образом получится устранить сложности, возникающие в правоприменительной практике. Однако в ЦБ добавили, что предлагаемые меры «не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов».Участники рынка со своей стороны заверили, что давно отказались от подобной практики.

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