Сбербанк пошел против воли ЦБ

С 1 октября все российские банки с универсальной лицензией должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. Единственной кредитной организацией, которая не успела исполнить требование, стал Сбербанк. За это ему грозит штраф до 10 миллионов рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Сейчас в СБП участвуют 20 банков. С помощью разработки ЦБ их клиенты могут переводить друг другу средства по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, где открыт счет.

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В Банке России не скрывали, что создавали систему как альтернативу переводам по номеру телефона от Сбербанка. Таким образом, как следует из комментариев представителей регулятора, они хотели справиться с монополизацией системы переводов по телефону, поскольку это вредит конкуренции. Дело в том, что на крупнейший банк страны на начало года приходилось около 94 процентов всех переводов с карты на карту по номеру мобильного.

Обязательным требование подключиться к СБП стало после того, как Сбербанк выступил против системы. Глава банка Герман Греф указывал, что российская сфера банковских платежей развивается динамично и находится в тройке мировых лидеров. Поэтому, считает он, искусственное действие регулятора повредит рынку.

Греф заранее предупреждал, что Сбербанк не успеет исполнить требование ЦБ и вынужден будет заплатить штраф в размере от 0,1 процента уставного капитала до 1 процента (если первое предписание не исполнено в срок). Таким образом, штраф для лидера российской банковской отрасли составит от миллиона до десяти миллионов рублей.

Эксперты полагают, что ЦБ может ограничиться и предупреждением, указав, чтобы Сбербанк устранил нарушение добровольно. Если этого не произойдет, банку направят предписание, за неисполнение которого предусмотрена административная ответственность в размере 500-700 тысяч рублей.

В Сбербанке пока не комментируют возможные сроки присоединения к СБП.

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