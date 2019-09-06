Сбербанк будет доставлять еду из магазинов

Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на компанию Instamart, которая выступит партнером кредитной организации.

Сервис будет работать без наценок, что позволит пользователям получать еду по таким же ценам, что и напрямую в магазинах. Ожидается, что среднее время доставки составит два часа. Первые два месяца пилотный проект будет работать в Ростове-на-Дону и Краснодаре, затем распространится на другие регионы.

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Сервис получил название «СберМаркет». Он интегрирован в экосистему Сбербанка, в которую входят компании и платформы из разных областей, и будет работать на технологической и информационной базе Instamart. Ранее ее совладельцем стал венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II, который выкупил долю у первого замглавы Сбербанка Льва Хасиса. Планируется, что покупатели смогут регистрироваться в новом сервисе при помощи Сбербанк ID.

Ранее в сентябре Сбербанк анонсировал сотрудничество с пока еще не выбранной кофейной компанией. В рамках него клиентам кредитной организации будут предлагать кофе. Ожидается, что это позволит нарастить клиентскую базу. При этом Сбербанк не планирует выкупать компанию, а ограничится партнерством.

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