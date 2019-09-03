Сбербанк решил напоить клиентов кофе

Сбербанк собирается предлагать клиентам в отделениях кофе, рассказал в интервью агентству «Прайм» замглавы кредитной организации Александр Ведяхин. Так руководство планирует расширять клиентскую базу.

«Мы нашли хорошего партнера – сеть кофеен. Сперва кажется, что навряд ли кто-то захочет заходить в банк пить кофе. Попробовали, оказалось, что если хороший кофе и хороший партнер, то люди специально зайдут в банк выпить чашку кофе, проанализировали этот сервис, оказалось, что 80 процентов заходивших за кофе не являлись клиентами нашего банка», — сказал Ведяхин.

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По его словам, сейчас Сбербанк выбирает кофейную компанию-партнера среди российских и иностранных игроков рынка. Не исключено, что партнеров в итоге будет несколько.

Кроме того, Сбербанк рассматривает возможность предлагать в отделениях медицинские сервисы (телемедицину), а также подключение к мобильному оператору «Сбермобайл» (приобрести сим-карту можно будет без паспорта).

Таким образом, Сбербанк собирается расширять собственную экосистему, которая уже включает несколько компаний и сервисов в разных областях, среди которых портал недвижимости «ДомКлик», маркетплейс «Беру», приложение для оплаты счета в ресторанах Plazius. Однако в случае с кофе речь идет не о покупке сторонней компании, а о равноправном партнерстве.

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