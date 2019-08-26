В работе Сбербанка произошел сбой

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» испытывают сложности с работой банковского сервиса, следует из переписки Сбербанка с клиентами в Twitter.

В кредитной организации отметили, что часть пользователей могла столкнуться с проблемами при входе в приложение. «Сейчас неполадки устранены, приносим извинения за неудобства. Попробуйте войти повторно», — говорится в ответе банка.

По данным сайта DownDetector, который фиксирует отчеты о сбоях, массовый поток сообщений о неполадках начался около 09:00 по московскому времени. Большинство жалоб клиентов банка связано с отсутствием возможности войти в систему — об этом сообщили 70 процентов пользователей.

Еще 20 процентов также пожаловались на неполадки в работе сайта кредитной организации, 10 процентов пользователей не могут осуществлять денежные переводы.

По информации DownDetector, сервисы банка не работают в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.

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