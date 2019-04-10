Стало известно о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались в Twitter на сбой в работе сервиса. Приложение банка выдает ошибку выполнения операции.

На сообщения недовольных клиентов отреагировали в пресс-службе кредитного учреждения. «Приносим извинения за неудобства», — заявили в Сбербанке и рекомендовали воспользоваться приложением после 13:00 по московскому времени.

Это уже не первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн». В прошлый раз сбой в работе сервиса произошел 8 апреля. Также в банке предупреждали о проблемах в работе банкоматов и информационно-платежных терминалов. Корректная работа сервиса была восстановлена к 17:17 по московскому времени.

До этого в последний раз банк сообщал о сбое в работе своих сервисов в конце 2018 года. Тогда клиенты столкнулись с проблемами при проведении операций.

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