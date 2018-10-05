Сбербанку понадобились биометрические данные клиентов

Сбербанк начал собирать биометрические данные клиентов на собственной платформе. Как сообщает РИА Новости, клиенты могут сдать голосовые данные в отделении банка или через call-центр.

По словам представителя банка, в «Сбербанк Онлайн» запущен функционал сбора согласий на обработку биометрических персональных данных. «Данное согласие позволит уже сейчас быстрее и безопаснее подтвердить свою личность при звонке в контактный центр, а в будущем использовать и другие биометрические технологии при обслуживании в банке», — отметил он.

Биометрические технологии при идентификации и аутентификации, как уточнили в Сбербанке, выполняются строго в соответствии с законодательством. После согласия на обработку биометрических данных можно записать голосовой образец при звонке в call-центр в голосовом меню IVR (схема голосового меню) или в любом офисе банка.

Сбор биометрии клиентов российские банки начали с 1 июля этого года. По данным ЦБ, до конца этого года этот сервис должен быть не менее чем в 20 процентах отделений банка в каждом регионе присутствия. К концу 2019 года запланирован стопроцентный переход на биометрию. Данные будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой является «Ростелеком».

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