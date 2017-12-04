В работе Сбербанка произошел сбой, клиенты сообщили об ошибочном списании средств со своих счетов. Информацию о сложностях при проведении операций по картам «Ленте.ру» в понедельник, 4 декабря, подтвердили в пресс-службе банка.

«Часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

В настоящий момент специалисты Сбербанка выясняют причину неполадок. Представитель организации пообещала, что неполадки в работе будут устранены в ближайшее время.

Это уже второй сбой в работе Сбербанка за неделю. 30 ноября клиенты крупнейшего банка России столкнулись с проблемами при проведении операций по картам.