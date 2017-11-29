Сбербанк предупредил об опасности в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк столкнулся с проблемой фейковых приложений «Сбербанк Онлайн» на операционной системе Android. Об этом Rambler News Service сообщили в крупнейшем банке России.

Фейковое приложение маскируется под оригинал, заражает трояном мобильное устройство. С помощью вируса злоумышленники получают доступ к данным клиента для доступа к реальному аккаунту в системе Сбербанка.

«Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались», — заявили в пресс-службе банка. Представитель Сбербанка отметил, что уязвимость связана с платформой Android, которая позволяет пользователям загружать нелицензионные программы.

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Для борьбы с трояном Сбербанк в собственное приложение внедрил антивирус. «Со своей стороны мы в официальное приложение "Сбербанк Онлайн" для Android встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку. Достаточно скачать официальное приложение "Сбербанк Онлайн" из GooglePlay», — отметили в финучреждении.

Банк также рекомендует скачивать приложения только с официальных ресурсов и внимательно следить, на какие данные приложение запрашивает доступ.

О массовом заражении смартфонов системы Android сообщили эксперты Group-IB. Они выявили троян, который маскируется под приложение одного из трех крупнейших российских банков. Приложение попадает в телефон не через GooglePlay, а через поисковой запрос — когда пользователь ищет приложение банка, оно выдается ему в поисковой выдаче. В таком случае пользователь не подозревает, что самостоятельно установил вирус на свой смартфон.