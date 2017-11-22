Греф взялся за блеф

Сбербанк намерен использовать навыки искусственного интеллекта в игре в покер для развития своего бизнеса. Об этом в среду, 22 ноября, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, сообщает Rambler News Service.

По его словам, разработчикам решений искусственного интеллекта было предложено принять участие в соревнованиях по игре в покер с живыми соперниками. В абсолютном большинстве случаев побеждал искусственный интеллект, отметил глава Сбербанка.

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«Почему покер? Потому что мы из этих решений черпаем алгоритмы, черпаем решения для своего бизнеса. В силу того, что в таких играх и развлечениях используется субъективный фактор, фактор оценки блефа сидящего перед тобой партнера», — пояснил Греф.

Сбербанк уже давно использует искусственный интеллект в кредитовании физических лиц, а с прошлого года начал применять технологию при работе с малым бизнесом. В банке довольны результатами — уровень просрочки по таким кредитам ниже, чем если бы решения по ним принимал человек, отметил старший вице-президент финансовой организации Александр Ведяхин.

В начале ноября Ведяхин заявил, что дефицит видеокарт на российском рынке летом 2017 года вызвал Сбербанк, скупив их для своей лаборатории искусственного интеллекта. В апреле в Сбербанке сообщали, что нейронная сеть, внедренная в кредитной организации, начала писать стихи.