Греф взялся за блеф

Сбербанк намерен использовать навыки искусственного интеллекта в игре в покер для развития своего бизнеса. Об этом в среду, 22 ноября, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, сообщает Rambler News Service.
По его словам, разработчикам решений искусственного интеллекта было предложено принять участие в соревнованиях по игре в покер с живыми соперниками. В абсолютном большинстве случаев побеждал искусственный интеллект, отметил глава Сбербанка.
«Почему покер? Потому что мы из этих решений черпаем алгоритмы, черпаем решения для своего бизнеса. В силу того, что в таких играх и развлечениях используется субъективный фактор, фактор оценки блефа сидящего перед тобой партнера», — пояснил Греф.
Сбербанк уже давно использует искусственный интеллект в кредитовании физических лиц, а с прошлого года начал применять технологию при работе с малым бизнесом. В банке довольны результатами — уровень просрочки по таким кредитам ниже, чем если бы решения по ним принимал человек, отметил старший вице-президент финансовой организации Александр Ведяхин.
В начале ноября Ведяхин заявил, что дефицит видеокарт на российском рынке летом 2017 года вызвал Сбербанк, скупив их для своей лаборатории искусственного интеллекта. В апреле в Сбербанке сообщали, что нейронная сеть, внедренная в кредитной организации, начала писать стихи.