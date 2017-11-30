Клиенты Сбербанка столкнулись с невозможностью воспользоваться картами

Ряд клиентов Сбербанка могли в четверг столкнуться со сложностями в проведении операций по картам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — отмечено в сообщении.

О трудностях при проведении платежей и снятии наличных в четверг сообщали в соцсетях пользователи из разных российских регионов.

29 ноября Сбербанк предупредил своих клиентов о существовании фальшивых мобильных приложений «Сбербанк Онлайн».