Клиенты Сбербанка столкнулись с невозможностью воспользоваться картами

Ряд клиентов Сбербанка могли в четверг столкнуться со сложностями в проведении операций по картам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
«Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — отмечено в сообщении.
О трудностях при проведении платежей и снятии наличных в четверг сообщали в соцсетях пользователи из разных российских регионов.
29 ноября Сбербанк предупредил своих клиентов о существовании фальшивых мобильных приложений «Сбербанк Онлайн».