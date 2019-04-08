В работе Сбербанка произошел сбой

В Сбербанке сообщили о проблеме в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, передает ТАСС.

В пресс-службе банка предупредили, что в настоящее время по техническим причинам клиенты могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн», а также через банкоматы и информационно-платежные терминалы.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — отметил представитель Сбербанка.

Последний раз банк сообщал о сбое в работе своих сервисов в конце октября 2018 года. Тогда у клиентов возникали проблемы при проведении операций.

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