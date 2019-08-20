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В работе Альфа-банка произошел сбой

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Клиенты Альфа-банка пожаловались в социальных сетях на проблемы с операциями по картам. В официальном Twitter-аккаунте банка подтвердили факт сбоя.

В частности, клиенты жалуются, что не могут оплатить покупки, снять деньги в банкоматах, осуществить перевод с карты на карту, а также войти в мобильное приложение банка.

В пресс-службе банка сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что сбой операций с картами длился порядка пяти минут и на данный момент устранен.

В прошлый раз, 20 мая, клиенты Альфа-банка столкнулись с перебоями в работе мобильного приложения, а также с неполадками при попытке совершить платежи в конце мая. Тогда неполадки были устранены в течение часа.

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