В работе Альфа-банка произошел сбой

Клиенты Альфа-банка столкнулись с перебоями в работе мобильного приложения, а также с неполадками при попытке совершить платежи, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Первые жалобы от клиентов Альфа-банка начали поступать около 9:30 утра 20 мая по московскому времени. Примерно 60 процентов пользователей, оставивших отзывы, не смогли войти в мобильное приложение. В нем появилось соответствующее предупреждение.

Еще 18 процентов пользователей не смогли совершить платеж с помощью карты, а у 15 процентов не получилось перевести средства со своего счета, в том числе через банкоматы.

В кредитной организации заявили, что устраняют последствия сбоя, пишет The Bell. При этом горячая линия банка временно не принимает обращения. В настоящее время восстановлена работа мобильного приложения.

Похожий сбой произошел в работе Альфа-банка в октябре прошлого года. Тогда неполадки были устранены в течение нескольких часов.

В настоящий момент у Альфа-банка около 15,8 миллиона клиентов — физических лиц.

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