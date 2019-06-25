Россияне столкнулись со сбоем в работе банков

Россияне столкнулись со сбоем работы сервисов СМС-оповещения от банков. Причиной стали проблемы у оператора связи «Билайн», пишет Rambler News Service.

В «Билайне» сообщили, что причиной проблем стала перенастройка оборудования. «На данный момент все работает штатно», — заявили в компании.

Во вторник с трудностями при входе в онлайн-систему и совершении платежей столкнулись клиенты Сбербанка и ВТБ. В этих кредитных учреждениях подтвердили, что сбой произошел по не зависящим от банков причинам, пишет РИА Новости.

Кроме того, проблемы с задержкой при доставке сообщений для входа в личный кабинет или подтверждения операций возникли у Райффайзенбанка. Об аналогичных сложностях сообщили в «Тинькофф», однако там уточнили, что проблема затронула менее 0,01 процента клиентов. Представители МТС и «Мегафона» заверили, что сбоев в сетях операторов нет, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

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