Сбербанк поменяет логотип

Сбербанк начал работу над новым логотипом. В частности, обсуждается вариант в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Справа от логотипа предлагается разместить название бренда — «Сбер» — а рядом наименование структур, входящих в экосистему банка. Однако окончательное решение о ребрендинге еще не принято. По оценкам экспертов, стоимость обновления обойдется как минимум в 300 тысяч долларов (порядка 20 миллионов рублей). Нынешний логотип Сбербанка — зеленый круг с белыми галками появился в 2009 году. Тогда это обошлось в 20 миллиардов рублей.

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Издание напомнило о стратегии банка, принятой в 2017-м. По ней, к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать с Alibaba и Google. В конце апреля 2019-го Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». Кредитная организация собирается использовать название, которое уже давно в обиходе употребляют клиенты. Вместе с главным брендом были также зарегистрированы другие товарные знаки, в том числе Sber in Move («Сбер» в движении) и «Сберкот» — название мобильного чата-помощника для клиентов.

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