Сбербанк обзавелся «народным» названием

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных «Спарк». Кредитная организация собирается использовать название, которое уже давно в обиходе употребляют клиенты, в рамках своей экосистемы, включающей в себя различные компании и сервисы.

По данным издания, одновременно с главным брендом «Сбер» были также зарегистрированы другие товарные знаки, в том числе Sber in Move («Сбер» в движении) и «Сберкот» — название мобильного чата-помощника для клиентов.

Опрошенные газетой экономисты и участники рынка считают такой шаг часть построения глобальной финансовой экосистемы. В рамках нее Сбербанк стремится позиционировать себя не только как классическая кредитная организация, но также предоставлять услуги в самых разных областях.

Впервые о намерении построить финансовую экосистему руководство Сбербанка объявило в конце 2016 года. С тех пор было приобретено около 20 компаний и проектов, включая сервис электронной коммерции «Яндекс.Маркет», подбора врачей DocDoc.

В прошлом году глава Сбербанка Герман Греф говорил, что название для экосистемы еще не выбрано. Банк не рассчитывает на улучшение финансовых показателей за ее счет в ближайшей перспективе.

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