Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к сделке источника.

По словам еще одного собеседника издания, между сторонами ведутся переговоры о приобретении Сбербанком существенного пакета акций, но ниже контрольного для «обогащения своей экосистемы лучшими цифровыми медийно-развлекательными сервисами». Также сообщается, что обсуждавшиеся параметры сделки предусматривали рефинансирование долга Rambler Group, покупку структурами крупнейшего российского банка неконтрольной доли в интернет-бизнесе холдинга и опционное соглашение на увеличение доли Сбербанка в зависимости от выполнения финансового плана.

В пресс-службе банка изданию подтвердили факт переговоров, отказавшись от других комментариев.

В структуру Rambler Group входят компания Rambler&Co, включающая в себя более 30 ведущих медиа страны, в числе которых Lenta.Ru, АФИША, «Чемпионат», «Газета.Ru», «Секрет фирмы», медийно-сервисный портал «Рамблер», а также объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус».

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