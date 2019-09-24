Сбербанк собрался продавать автомобили

Очередным направлением Сбербанка станет продажа новых и подержанных автомобилей. Сервис будет похож на запущенный в 2017 году маркетплейс «ДомКлик». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом переговоров.

В настоящее время Сбербанк продолжает переговоры с крупными участниками рынка, чтобы те присоединились к проекту. По задумке, на сервисе должны быть представлены главные компании в этом сегменте.

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Информацию подтвердили два источника на авторынке. Один из них указал, что Сбербанк заинтересовался направлением, так как авторынок «огромный», а кроме того, продажа подержанных автомобилей более стабильна и не зависит от курса рубля.

Сбербанк уже разрешает подать заявку на автокредит в своем приложении. Один из источников предположил, что там вскоре появится каталог автомобилей — возможно, из портала «Авто.ру».

Сервис «ДомКлик», на который ориентируется новый проект, представляет собой сборник агентств недвижимости, а также каталог жилой и коммерческой недвижимости. Там можно подать заявку на ипотеку и оформить ее, провести экспертизу и зарегистрировать сделку.

Ранее сообщалось, что Сбербанк намерен выйти на рынок доставки продуктов из магазинов. Предполагается, что стоимость товаров в сервисе не будет отличаться цен в торговых точках, а время доставки не превысит двух часов.

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