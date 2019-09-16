В России нашли рекордно дешевые кредиты

Ставка по кредитам на срок до года нефинансовым организациям (компаниям и предприятиям) в июле составила 8,7 процента, что является минимальным уровнем с октября 2011 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.

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Ставка по коротким кредитам очень чувствительна к изменению политики Центробанка по ключевой ставке. Так, около года она была больше ключевой ставки более чем на 0,7 процентного пункта. В июле ставка по коротким кредитам даже немного выросла с 9,39 процента до 9,41 процента.

Аналитики утверждают, что ситуация, когда ставки до года выше ставок на кредиты на более длительный срок, может говорить о том, что участники рынка ждут снижения ключевой ставки. Так, в Сбербанке считают, что ключевая ставка будет снижена в декабре и марте, если волатильность на мировом рынке не усилится. По мнению экспертов, ставка по кредитам на срок до года может в обозримом будущем опуститься даже ниже исторического рекорда, зафиксированного в июле и августе 2011-го. Тогда она два месяца держалась на уровне 7,9 процента.

В начале сентября Банк России опустил ключевую ставку до минимума за пять лет — она снизилась до семи процентов годовых. Основная причина снижения ключевой ставки — замедление инфляции. Однако резко снижать ставку регулятор не планирует, так как инфляционные ожидания населения находятся по-прежнему на высоком уровне. Центробанк допускает, что при сохранении текущей динамики вновь снизит ставку на одном из запланированных заседаний.

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