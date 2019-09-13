Россияне набрали кредитов и пожаловались на кабалу

Большинство россиян (90 процентов) не намерены в ближайшем будущем брать кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Взять кредит в течение года хотят только 10 процентов респондентов.

Также больше половины участников опроса (66 процентов) считают, что долги перед банками усложняют людям жизнь. Еще четверть россиян недовольны высокими процентами по кредиту, каждый десятый считает кредит кабалой, восемь процентов отмечают, что у людей не хватает денег на выплату долга.

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Ранее в сентябре стало известно, что Центробанк России намерен ввести прямые ограничения для банков на выдачу кредитов: так хотят снизить темпы роста розничного кредитования. В ЦБ полагают, что такие меры помогут избежать ухода заемщиков из банков в микрофинансовые организации.

В первой половине 2019 года банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам. Если с января по май 2018 года таких кредитов было выдано пять тысяч, то с января по май 2019-го уже 12,5 тысячи. До этого стало известно, что банки начали охотнее выдавать кредитки на крупные суммы от 100 до 200 тысяч рублей 18-летним неработающим подросткам.

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