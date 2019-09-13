Российские банки открыли «охоту» на детей

Российские банки начали активнее привлекать детей и подростков к безналичным платежам, предлагая специальные платежные карты. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В первом полугодии 2019 года половина школьников в среднем получали от родителей в месяц на карманные расходы от одной до пяти тысяч рублей, у порядка десяти процентов сумма карманных расходов превысила этот уровень, следует из данных компании Ipsos Comcon. Около 80 процентов детей от 12 до 15 лет, проживающих в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, получают и тратят карманные деньги наличными, говорится в исследовании компании Tiburon Research.

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Как отмечает издание, банки начали активнее пытаться перевести эти деньги в безнал, предлагая школьникам специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты. В частности, за последний год появились приложения «СберKids» от Сбербанка совместно с Mastercard, и «Почта банк. Младший» с Visa. Эти сервисы позволяют детям осуществлять бесконтактную оплату, делать покупки в интернете или копить деньги. В случае со Сбербанком снять наличные с виртуальной карты или перевести их другим людям нельзя. В случае с «Почта банк» обе услуги доступны — операции осуществляются через банкоматы по QR-коду.

Обычные банковские карты также остаются популярными у детей и подростков. Например, такие карты предлагают Альфа-банк, «Русский стандарт», «Восточный». По российским законам, родители могут завести дебетовую карту для ребенка с шести лет, а после 14 лет подростки могут сами открывать личный счет или вклад с согласия взрослых. В основном детские карты привязаны к счетам родителей, отмечает газета.

В июле стало известно, что в первой половине 2019 года банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам. Если с января по май 2018 года таких кредитов было выдано пять тысяч, то с января по май 2019-го уже 12,5 тысячи. До этого стало известно, что банки начали охотнее выдавать кредитки на крупные суммы от 100 до 200 тысяч рублей 18-летним неработающим подросткам. Потенциальных клиентов кредитные учреждения находят среди людей, у которых до этого были детские и подростковые дебетовые карты.

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